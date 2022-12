Sicurezza: Mantovano, diplomazia e intelligence chiamati a svolgere servizi in contesto più difficile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voce sicurezza “si impone come una assoluta priorità anzitutto in termini di ‘incolumità’ del nostro personale all’estero”, ha spiegato Mantovano. Per il sottosegretario “la collaborazione tra intelligence e diplomazia è pertanto cruciale, e deve crescere attraverso lo scambio e il vaglio reciproco delle informazioni su ambienti e interlocutori esteri, evitando sovrapposizioni e invasioni di campo: ci sono margini per lavorare non tanto sulla codifica di una prassi, che va sempre adattata ai diversi contesti, quanto sui condizionamenti culturali e sull’abito mentale di ciascuno”. (Res)