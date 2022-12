Roma: Gualtieri scrive a Von Der Leyen su prima casa per persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha scritto alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in merito all'inaugurazione della prima casa di semiautonomia per persone con disabilità. "Il primo progetto del next generation Eu, dedicato alle infrastrutture sociali che vede la luce - si legge nella email inviata da Gualtieri a Von Der Leyen -. Voglio condividere con te questa grande soddisfazione. Come vedrai dalle immagini - ha aggiunto il sindaco di Roma - è una struttura bellissima, curata in ogni dettaglio. È stata realizzata in tempi rapidissimi grazie alla collaborazione interistituzionale per offrire a persone con fragilità la possibilità di essere inserite in percorsi di autonomia di vita e di lavoro. Un modello di inclusione che, sempre grazie alle risorse europee, replicheremo in tutti i municipi di Roma con 30 nuove case. Questo progetto è la concreta dimostrazione di come l’Europa può essere vicina ai suoi cittadini rispondendo ai bisogni dei territori, delle persone e di intere comunità. Ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere con il Pnrr, ma la strada tracciata oggi è quella giusta", ha concluso Gualtieri. (Rer)