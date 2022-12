Mes: Meloni, riforma non è grande tema, ne discuterà Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della riforma del Mes "secondo me non è un grande tema, se rimaniamo gli unici che non approvano la riforma blocchiamo anche gli altri. Ne discuterà eventualmente il Parlamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della sua intervista a "Porta a porta" in onda questa sera su Rai1. "Che noi si approvi la riforma o meno - ha aggiunto –, il Mes non è mai stato utilizzato da nessuno, perché le condizionalità sono troppo stringenti e perché il Mes è un creditore privilegiato". "La domanda che voglio fare, prima di entrare nel dibattito che poi farò col Parlamento sulla ratifica o meno di una cosa che secondo me rimane poco utile è 'possiamo rendere utile questo strumento?' Il direttore del Mes ha detto che sono aperti alla posizione dell'Italia. Vorrei parlare con lui per capire se c’è un modo per prendere un fondo a cui nessuno accederà, in ogni caso non l’Italia, e farne diventare un fondo utile, con minori condizionalità, con priorità diverse, e una cosa che non rischi di mettere un cappio al collo", ha concluso. (Rin)