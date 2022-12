Egitto: Al Sisi discute con ministro Petrolio programmi ricerca ed esplorazione idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato oggi il primo ministro Mostafa Madbouly e il ministro del Petrolio Tarek el Molla con i quali ha discusso i futuri programmi di ricerca ed esplorazione di gas naturale e petrolio. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana. Secondo quanto riferisce la nota, Al Sisi ha ordinato di intensificare gli sforzi di ricerca e aumentare le nuove aree di esplorazione per ottenere uno sfruttamento economico e di sviluppo ottimale delle risorse dell'Egitto e aumentare le riserve di gas. Da parte sua El Molla ha presentato i piani di investimento attuali e futuri per la ricerca e l'esplorazione fino al 2025 nelle regioni orientali e occidentali del Mediterraneo, con la partecipazione delle maggiori compagnie energetiche internazionali, per un investimento complessivo di circa 2,1 miliardi di dollari. Il ministro ha affermato che secondo gli attuali risultati preliminari, si prevede che la ricerca produrrà scoperte promettenti che sosterranno l'economia nazionale e consolideranno la posizione dell'Egitto come centro regionale per la produzione e il commercio di energia. (segue) (Cae)