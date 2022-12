Egitto: Al Sisi discute con ministro Petrolio programmi ricerca ed esplorazione idrocarburi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Molla ha inoltre osservato che le attività di ricerca ed esplorazione svolte dall'Egitto nel Mediterraneo sono svolte in conformità con i principi e le norme del diritto internazionale e le convenzioni delle Nazioni Unite che regolano le attività dei paesi che gestiscono le loro risorse naturali. Il ministro del Petrolio ha anche presentato durante l'incontro gli sviluppi nell'attuazione del progetto di produzione "Soda Ash" nella zona industriale di New Alamein City, che viene realizzato in collaborazione tra Stato e settore privato, con investimenti complessivi di circa 500 milioni di dollari. (Cae)