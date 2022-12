Parlamento: Conte a Calenda, basta soldi da Stati stranieri, voti con noi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo scoperto che Calenda e i suoi contubernali di Italia viva che ci insultano in Aula hanno da sempre a cuore il taglio dei privilegi della classe politica, a partire dai già lauti stipendi dei parlamentari. Siccome sono molto permalosi facciamo finta che sia così e che non sia stato il M5s - giorno dopo giorno - a pungolare e poi instradare il Parlamento italiano verso abitudini più sobrie. Andiamo oltre", scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Caro Carlo, i tuoi ragionamenti si incartano in un diallelo. Ricordiamo tutti quando a proposito del tuo attuale 'socio in Azione' Renzi sostenevi che 'è inaccettabile che un senatore della Repubblica, pagato dai cittadini, vada in giro per il mondo a fare il testimonal di regimi autocratici dietro pagamento di lauti compensi'. Ora però hai la possibilità di recuperare un po' di coerenza. Vota con noi una legge per impedire ai parlamentari italiani di percepire anche solo un euro da Stati stranieri e regolamentare conflitto di interessi e attività di lobby. Ci stai?", conclude Conte. (Rin)