Monza: De Corato (Fd'I), agenti nelle periferie, mentre a Milano non se ne vedono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- L'amministrazione comunale monzese ha avviato negli scorsi giorni un presidio di polizia locale, iniziativa che prevede la presenza di due agenti in ciascun quartiere della città. "L'amministrazione comunale di Monza, contrariamente a quella di Milano - sottolinea l'onorevole Riccardo De Corato - ha ben capito che 'gli agenti di quartiere interpretano nel quotidiano una funzione imprescindibile per la polizia locale, ovvero la conoscenza capillare del territorio, dei suoi diversi bisogni ed esigenze'. Perché Sala, invece di lamentarsi sempre e chiedere continuamente uomini al governo, non avvia anche lui iniziative per la sicurezza dei milanesi, come ha fatto per esempio il primo cittadino di Monza?". De Corato attacca il sindaco Giuseppe Sala che "continua, a voce e sulla carta, ad assumere agenti" che però "in città non si vedono e il capoluogo lombardo versa nella più totale insicurezza". "La presenza di agenti, soprattutto nelle periferie milanesi, potrebbe essere sicuramente un deterrente per malviventi e delinquenti che, ogni giorno, compiono qualsiasi tipo di reato in città. Milano, come confermano le statistiche sui reati commessi, rimane la città italiana tra le grandi Metropoli, più pericolosa" conclude l'onorevole. (Com)