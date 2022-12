Infrastrutture: Iezzi (Lega), importante lavoro per SS11 Vigevano Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta, importante accelerazione sulle realizzazioni infrastrutturali della Lombardia. La convocazione della conferenza dei servizi per la SS11 Vigevano Malpensa dà la dovuta attenzione a un'opera che potenzierà l'interconnessione dell'hub aeroportuale. Il cambio di passo rispetto al passato è netto, grazie al ministro Salvini e al suo constante lavoro per tutto il paese". Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Igor Iezzi. (Com)