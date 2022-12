Imprese: Intesa Sanpaolo non ha avviato alcuna azione esecutiva nei confronti di Vismara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo a seguito delle comunicazioni rilasciate alla stampa dai dipendenti della Vismara, a valle della manifestazione organizzata oggi a Milano, tiene a precisare che i crediti della banca nei confronti di Vismara sono stati riconosciuti interamente esistenti in via cautelare, istruttoria e monitoria da 13 provvedimenti giudiziari dei Tribunali di Reggio Emilia (10 provvedimenti), Treviso (1), Venezia (1) e Lecco (1 decreto ingiuntivo); la banca, pur avendo ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di Vismara, non ha avviato alcuna azione esecutiva contro la società, pur avendone diritto, e ha anzi dichiarato nella causa pendente che non agirà fino a che il Tribunale di Lecco non avrà deciso l’istanza di sospensione di Vismara; il 21 dicembre 2022 il Tribunale di Lecco non ha deciso l’istanza di sospensione presentata da Vismara ma ha fissato l’udienza di discussione proprio in quanto la dichiarazione di Intesa Sanpaolo esclude, fino alla sua decisione, qualsiasi pericolo di danno nei confronti di Vismara e dei suoi stakeholders, compresi i dipendenti; per quanto noto alla Banca, non risultano depositate istanze di fallimento o di liquidazione giudiziale di Vismara e il giudice non può, per legge, procedere d’ufficio.(Com)