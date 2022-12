Infrastrutture: Candiani (Lega), soddisfazione per accelerazione lavori SS-11 Vigevano-Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per l'accelerazione dei lavori sulla Vigevano-Malpensa, tratta fondamentale che potenzierà la connessione con l'aeroporto di Malpensa. Circa 18 km, tra la tratta A, C e la Variante di Pontenuovo che miglioreranno tutta l'accessibilità veloce all'aerostazione del bacino Sud-Ovest milanese. Un altro risultato portato a casa grazie al lavoro del Ministro Salvini. Avanti così". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Stefano Candiani. (Com)