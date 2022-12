Imprese: rinnovati gli accordi di bancassurance con il Gruppo Unipol (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il rinnovo degli accordi di Bancassurance, tenuto conto della partecipazione rilevante detenuta da Unipol Gruppo S.p.A. in Bper Banca, anche per il tramite di UnipolSai, è qualificabile quale operazione con parte correlata di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285, nonché della “Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati” adottata da Bper Banca. Ai sensi di tale normativa, l’operazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di Bper Banca, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate sulla sussistenza dell’interesse della società alla conclusione della stessa e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato – che per le attività di propria competenza si è avvalso del supporto di esperti indipendenti dallo stesso incaricati, sia per i profili legali che per i profili strategico-finanziari – è stato tempestivamente coinvolto durante la fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato ed ha avuto la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative. (Com)