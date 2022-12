Russia: intelligence Usa, scontro di potere tra militari e Gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di mercenari Wagner sta rafforzando sempre di più la sua influenza in Russia, e starebbe reclutando anche detenuti, alcuni dei quali affetti da “condizioni mediche anche serie”, per sostenere lo sforzo bellico di Mosca durante la guerra in Ucraina. Fonti di intelligence statunitensi hanno riferito all’emittente “Cnn” che il gruppo sarebbe anche “impegnato in uno scontro di potere con gli stessi vertici militari russi”. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha dichiarato in conferenza stampa che “in alcuni casi, funzionari militari russi sono sotto il diretto controllo del Gruppo Wagner, il cui potere sta ormai rivaleggiando con quello delle Forze armate e dei singoli ministeri”. (Was)