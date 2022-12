Sardegna: spopolamento, crescono risorse per acquisto prima casa nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’innalzamento della misura in favore delle attività produttive nei Comuni sotto i 3mila abitanti – le cui risorse sono passate con l’ultima variazione di bilancio da 60 a 120 milioni nel triennio e a cui ora, con la legge di stabilità si aggiungono altri 40 milioni di euro per l’annualità 2025 – la Regione sempre con la Finanziaria appena approvata in Giunta rafforza la cifra messa a disposizione per l’acquisto della prima casa, che passa da 15 a 25 milioni per chi nel 2023 decide di trasferirsi in un piccolo Comune, aggiungendo inoltre altri 15 milioni per il 2025. Le risorse messe a disposizione per combattere lo spopolamento attraverso le tre principali linee d’azione (bonus nascita, agevolazioni per le attività produttive, mutui prima casa) sono state tutte confermate, prevedendo anche le risorse per il 2025. Dal 2023 cresce anche la dotazione per il bonus nascita dato che il contributo è valido per i cinque anni di vita del bambino, quindi all’annualità di nascita (nuovi nati nell’anno di riferimento) si somma l’agevolazione data ai nati negli anni precedenti. Solo nella Finanziaria appena approvata sono stanziati per il bonus nascita complessivamente 99 milioni di euro che si aggiungono ai 7 milioni stanziati per l’anno 2022, le cui richieste sono state tutte soddisfatte: alla misura prevista per il triennio 22-24 di circa 60 milioni si aggiungono quindi i 46 milioni dell’annualità 2025 che portano la somma complessiva a 105 milioni di euro fino al 2025, destinata ancora a crescere fino al 2026 (il bonus bebè comprende le annualità 2022-23-24-25-26). (segue) (Rsc)