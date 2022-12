Sardegna: spopolamento, crescono risorse per acquisto prima casa nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Sardegna, col rafforzamento di queste misure e con le altre numerose azioni collaterali avviate dall’inizio della Legislatura e finalizzate a sostenere e rinvigorire i territori più fragili, si conferma un esempio a livello nazionale e internazionale quale soggetto istituzionale impegnato a combattere la desertificazione dei territori e lo spopolamento dei Comuni”, spiega il Presidente della Regione Christian Solinas. “La Sardegna è interessata ormai da anni da processi di trasformazione che si ripercuotono sui territori più fragili, svuotati dal punto di vista demografico e sempre più poveri dal punto di vista economico – spiega l’assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Fasolino – è per combattere questi mali atavici che abbiamo programmato una ingente quantità di risorse individuando le tre linee d’azione più utili a dare nuova vita ai territori”. Nel corso degli incontri con il paternariato economico e sociale e con i principali soggetti che operano a livello territoriale (associazioni sindacali e datoriali e rappresentanti degli Enti locali) voluti dall’Assessore Fasolino in un’ottica di confronto e dialogo era emersa la necessità di incentivare l’acquisto della prima casa, considerata tra le migliori leve per contrastare lo spopolamento. Da qui, considerato anche l’interesse che il provvedimento sulla prima casa sta riscuotendo, la decisione di rafforzare la misura in Finanziaria già per il nuovo anno. (segue) (Rsc)