Sardegna: spopolamento, crescono risorse per acquisto prima casa nel 2023 (3)

- Se per il bonus nascita sono stati stanziati circa 105 milioni di euro, la dotazione per le attività svolte dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti è cresciuta di 20 milioni ad anno, passando da 60 a 120 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 40 milioni di euro per il 2025. Alla misura in favore delle attività produttive, a partire dal 2023 si aggancia quella di accompagnamento delle imprese (comprese le nuove) che prevede, appunto dal prossimo anno, un contributo nella forma del credito d'imposta fino al 40 per cento delle imposte versate, con il fine di sgravare le attività economiche dagli elevati costi dell'imposizione fiscale. Anche in questo caso è prevista l’estensione per il 2025 con un’aggiunta di risorse pari a 40 milioni di euro. Per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa le famiglie potranno usufruire da ieri di altri 10 milioni per il 2023, che si aggiungono ai 45 milioni già stanziati per il triennio e ai 15 riferiti al 2025, facendo lievitare il monte risorse a 70 milioni complessivi (i 10 appena aggiunti non possono essere impiegati per le ristrutturazioni ma solo per l’acquisto). (Rsc)