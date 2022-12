Mafia: Valcepina (Fd'I), impianti a rischio infiltrazioni? convocare commissione e far verificare strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio sicuramente la Dia per il lavoro svolto", afferma il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Chiara Valcepina, in merito all'operazione della Dia che ha portato agli arresti domiciliari di un imprenditore, nipote di un presunto boss della 'ndrangheta di Corsico, per false fatture e auto riciclaggio ed al sequestro di otto campi da Padel dal valore di circa 700mila euro realizzati, abusivamente, in un centro sportivo comunale di Milano. "Il problema delle infiltrazioni mafiose nel tessuto della nostra società è concreto e, quanto mai, attuale. Specialmente in questo periodo di crisi economica dovuto alla pandemia. Per questo motivo ritengo di fondamentale importanza la collaborazione di tutte le istituzioni per prevenire e contrastare questo fenomeno. A tal proposito, di fronte a quanto emerso da queste ultime indagini, viene spontaneo domandarsi quanti altri centri sportivi, comunali e non, celino realtà simili. Penso sarebbe molto utile, nella direzione di mappare e contrastare la criminalità organizzata, convocare la commissione antimafia e fare una verifica su tutte le strutture sportive del territorio comunale di Milano", conclude Valcepina. (Com)