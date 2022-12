Algeria: Tebboune, nessuna mediazione con il Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è nessuna mediazione internazionale tra l’Algeria e il Marocco. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, in una conferenza stampa con le principali testate giornalistiche nazionali. "Se ci fosse una mediazione, il popolo algerino ne sarebbe stato informato", ha detto il capo dello Stato. Secondo il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", il re di Giordania Abdullah II avrebbe lanciato una nuova iniziativa per porre fine alla crisi dell'Algeria con Spagna e Marocco, dopo essere riuscito per la prima volta ad avvicinare Madrid e Algeri, raggiungendo un accordo preliminare per la riapertura del gasdotto Maghreb-Europa, chiuso dal primo novembre 2021. Il re del Marocco Mohamed VI era in procinto di visitare Algeri lo scorso novembre per il vertice della Lega araba. Tuttavia, tale viaggio non si è concretizzato, ma il sovrano del Marocco ha comunque invitato il presidente algerino Tebboune a un dialogo di altissimo livello che non ha ancora avuto luogo. (Ala)