Lombardia: Magoni, aumento imposta di soggiorno proposta insensata

22 luglio 2021

- "In una fase di ripresa del turismo, dopo anni difficili, l'emendamento alla manovra finanziaria nazionale, con la proposta di innalzamento fino a 10 euro dell'imposta di soggiorno, non ha davvero senso. Un aumento che graverebbe su turisti e imprenditori del settore, in particolare gli albergatori che già hanno dovuto fare tanti sacrifici per sopravvivere: il turismo ha bisogno di tornare ad essere il volàno dell'economia nazionale, in grado di creare ricchezza ed occupazione". Lo afferma in una nota in merito l'assessore regionale a turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda commentando la proposta, contenuta in un emendamento alla legge di bilancio proposto dalle minoranze, di aumentare l'imposta di soggiorno. (Com)