Piemonte: nasce l'elenco regionale dei vigneti eroici e storici

- La Regione Piemonte ha sancito oggi in giunta regionale l'istituzione dell'elenco regionale dei Vigneti storici e eroici della Regione. Saranno gli stessi produttori vitivinicoli a richiedere all’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco regionale secondo le istruzioni contenute nei regolamenti dei singoli elenchi istituiti. "Diamo un riconoscimento istituzionale ai nostri vigneti di montagna e presenti su terreni impervi, dai quali nascono vini rari e di qualità - ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura e cibo, Marco Protopapa – valorizzando il patrimonio vitivinicolo piemontese, dall’Alto Piemonte alle Langhe, Roero, Monferrato e Torinese, che si distingue proprio per la storicità e per i vitigni autoctoni, e la cui presenza contribuisce a rendere unici i paesaggi collinari patrimonio Unesco".(Rpi)