Algeria: Tebboune, recuperati 20 miliardi di dollari con lotta alla corruzione

- La stretta anti-corruzione dell’Algeria ha portato al recupero di 20 miliardi di dollari “saccheggiati” negli ultimi anni. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, in una conferenza stampa con le principali testate giornalistiche nazionali. “Abbiamo recuperato circa 20 miliardi di dollari. Esistono meccanismi per recuperare il denaro (rubato) nascosto qui e all'estero", ha aggiunto il presidente. Il capo dello Stato ha parlato anche del processo di digitalizzazione del Paese nordafricano. "Verrà il giorno in cui la digitalizzazione diventerà una realtà”, ha spiegato il presidente. Tebboune ha accennato anche a un miglioramento del potere d'acquisto dei cittadini, affermando che "saranno applicati aumenti salariali annuali". (Ala)