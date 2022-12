G7: ministra Esteri tedesca Baerbock, dimostrata unità e risolutezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la presidenza tedesca del G7 nel 2022, i membri del gruppo insieme ai loro partner internazionali hanno dimostrato “unità e risolutezza nel sostegno all'Ucraina”, nello sviluppo dei loro valori condivisi e nell'impegno per l'ordine internazionale fondato sulle regole, che ha “al centro la Carta dell'Onu”. È quanto afferma la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nel comunicato diffuso al termine della videoconferenza che ha tenuto oggi con i colleghi del G7 a cui ha partecipato anche l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. Nel testo si legge che i membri del G7 continueranno a collaborare con i propri partner per “mitigare le conseguenze globali” scatenate dalla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Il G7 è pronto a “continuare e rafforzare ulteriormente” questo impegno durante la presidenza giapponese nel 2023. (Geb)