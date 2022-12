Legge Bilancio: via libera da Aula Camera a rinvio in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'Aula di Montecitorio con 155 voti di differenza alla proposta di rinvio della legge di Bilancio in commissione Bilancio. "Sono qui a proporre all'Assemblea il rinvio del disegno di legge di bilancio in commissione esclusivamente al fine di modificare o sopprimere dal provvedimento alcune disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, quali risultanti dalla nota della Ragioneria generale dello Stato. L'esame del provvedimento in Assemblea potrebbe ritornare alle 20", le parole del presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, di Forza Italia. Bocciata, invece, per 71 voti di differenza la proposta del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi, di un rinvio in commissione, ampliando il perimetro delle modifiche.(Rin)