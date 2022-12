Governo: Meloni, voglio dare impressione di politica che fa interesse della nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli italiani non si aspettano miracoli, sanno che la situazione è difficile e che può cambiare tutto da un giorno all’altro. Quello che si aspettano è che ciò che fai non lo fai per un tornaconto personale, ma perché è giusto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la registrazione della sua intervista a "Porta a porta" in onda questa sera su Rai1. "Io mi aspetto di fare ciò che è giusto, vorrei dare l’impressione di una politica e di istituzioni che si muovono nell’interesse della nazione", ha aggiunto. (Rin)