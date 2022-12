Governo: Meloni, l’unica cosa che mi spaventa è deludere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono una persona che si spaventa, l’unica cosa che mi spaventa è deludere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della sua intervista a "Porta a porta" in onda questa sera su Rai1. "Non sto affrontando questa esperienza pensando che devo essere rieletta tra cinque anni. Io devo sapere che tra cinque anni, comunque vada, un giorno questo lo si capirà. L’unica cosa che conta è la coscienza", ha proseguito. "So a cosa vado incontro, so quali sono i poteri con i quali si ha a che fare, quali sono le incrostazioni e che è un lavoro difficilissimo", ha aggiunto. (Rin)