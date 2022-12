Ucraina: ambasciatore Zazo, grandi opportunità per imprese italiane nella ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono grandi opportunità per le imprese italiane nella ricostruzione dell’Ucraina dopo il conflitto. Lo ha affermato l’ambasciatore d’Italia a Kiev, Pier Francesco Zazo, a margine della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia in corso alla Farnesina. Già prima dell’inizio della guerra “l’Italia era ben posizionata”, con circa 5,4 miliardi di euro di interscambio nel 201, al terzo posto come principale partner commerciale dell’Ucraina dopo la Germania e la Polonia. “Gli ucraini sanno che noi siamo la seconda potenza manifatturiera e la terza economia in Europa”, ha aggiunto Zazo. “L’Italia ha avuto un ruolo fondamentale nello svolgere un’azione di sensibilizzazione affinché venisse riconosciuto lo status di Paese candidato all’Ue per l’Ucraina. Potremo svolgere un ruolo fondamentale per agevolare la progressiva integrazione dell’Ucraina nel mercato europeo”, ha rilevato il diplomatico. "Abbiamo due economie molto complementari con grosse potenzialità, in settori come le infrastrutture, l’agribusiness, le energie rinnovabili”, ha concluso Zazo. (Res)