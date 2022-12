Francia: Poirier-Dietz (Grdf), calano utenti che si riscaldano con gasolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in Francia è diminuito "per la prima volta da molto tempo" il numero di utenti che si riscalda con il gas. Lo ha reso noto durante una conferenza stampa Laurence Poirier-Dietz, direttrice generale di Grdf, principale azienda distributrice di gas nel Paese. Evocando un saldo di 30 mila clienti in meno, la dirigente ha parlato di una piccola accelerazione di persone che abbandonano e una frenata sui nuovi clienti. In Francia ci sono ancora 3 milioni di utenti che utilizzano i riscaldamenti a gasolio. (Frp)