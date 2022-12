© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia russa non subirà perdite a causa del tetto sul prezzo per gas e petrolio introdotto dall'Ue. E' quanto sostenuto dal presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una conferenza stampa. "Non è previsto alcun danno per la Russia, per la nostra economia o industria. Vendiamo approssimativamente a quei prezzi che sono stati definiti come limite", ha osservato il capo dello Stato. (Rum)