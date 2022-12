Mobilità: Spinelli (Fd'I), proficuo incontro con Federmoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro avvenuto in Senato col presidente di Federmoto Giovanni Copioli è stato proficuo perché improntato a temi quali la sicurezza stradale, le assicurazioni, il registro storico, la circolazione fuoristrada e anche le competizioni sportive. Essendo stata Sindaco di Coriano, casa dell'indimenticabile Marco Simoncelli, ed abitando in un'autentica terra di motori ho comunicato con piacere al Presidente Copioli di aver aderito alla costituzione dell'intergruppo parlamentare Amici delle moto, un'occasione per approfondire gli argomenti trattati nell'incontro a palazzo Madama". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli. (Rin)