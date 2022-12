Montenegro: presidente Djukanovic, per uscire da crisi abbiamo bisogno di aiuto Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha bisogno dell'aiuto dell'Unione Europea per uscire dalla profonda crisi istituzionale in cui si trova. Lo ha affermato il presidente montenegrino Milo Djukanovic, ripreso dalla stampa locale. "L'Ue si aspetta che il Paese rispetti le regole politiche europee" ha affermato Djukanovic, sottolineando che la visita e i messaggi di ieri dei ministri degli Esteri austriaci e sloveni "sono chiari e non rappresentano alcuna esagerazione o interferenza". "Se pensiamo che i valori dell'Ue ci appartengono, allora è chiaro che avremmo dovuto continuare sulla strada che stavamo percorrendo fino al 30 agosto 2020", ha affermato Djukanovic. Alla domanda se ritiene possibile eleggere i quattro giudici della Corte costituzionale, il presidente montenegrino ha risposto che "se avremo tutti un atteggiamento responsabile la cosa si farà", mentre per quanto riguarda la legge sul mandato del governo, secondo lui "è una grave devastazione e un attacco alla costituzione" e "non la appoggerà". Djukanovic non ha voluto commentare l'arresto di ieri dell'ex direttore dell'Agenzia delle entrate e delle dogane (Upc), Rado Milosevic. "Per quanto mi riguarda, sono sempre felice che lo Stato mostri determinazione nel controllare determinate attività e comportamenti", ha sottolineato il presidente montenegrino. (Seb)