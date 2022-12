Germania: arrestato agente intelligence esterna accusato di spionaggio per Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, è stato arrestato con l'accusa di spionaggio a favore della Russia e tradimento. La sede dell'agenzia a Berlino è stata oggetto di perquisizioni su mandato della Procura generale federale (Gba). Il direttore del Bnd, Bruno Kahl, ha dichiarato che “la talpa” al servizio di Mosca è stata individuata dalla stesa agenzia al termine di un'indagine interna. Quando i sospetti sono stati confermati, il Bnd ha informato il Gba che ha disposto l'arresto dell'agente. Ora, come sottolineato da Kahl, il servizio lavorerà a stretto contatto con gli inquirenti per indagare a fondo sul caso. Tuttavia, il funzionario non ha fornito ulteriori dettagli, sostenendo che “la moderazione e la discrezione sono molto importanti in questo caso particolare”. Al momento, non è noto quali informazioni la spia abbia trasmesso a Mosca né si sa nulla sui suoi referenti russi in Germania. Potrebbe trattarsi di agenti del Servizio informazioni internazionale (Svr), l'agenzia di intelligence esterna della Russia. (Geb)