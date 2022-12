Ucraina: Zelensky, torniamo da Usa "con buoni risultati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell'Ucraina guidata dal presidente Volodymyr Zelensky torna in patria "con buoni risultati" dopo il viaggio negli Usa. Lo scrive sul proprio canale Telegram lo stesso Zelensky, rilevando come i sistemi Patriot forniti dagli Usa "proteggeranno lo Stato e la popolazione". "C'è anche un sostegno finanziario. Ci sono altri accordi - ne parleremo più avanti", ha aggiunto. "Ringrazio il presidente Biden per il suo aiuto, per la sua leadership internazionale e per la sua determinazione a vincere. Grazie al Congresso degli Stati Uniti - entrambe le camere, entrambi i partiti, tutti coloro che sostengono l'Ucraina, tutti coloro che vogliono la vittoria tanto quanto tutti noi. La vittoria arriverà!", ha scritto Zelensky. (Kiu)