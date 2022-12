Reddito cittadinanza: Meloni, lasciamo massima tutela a chi non può lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Reddito di cittadinanza "noi lasciamo la massima tutela a tutti coloro che non possono lavorare, agli over 60 e a chi senza reddito ha minori a carico, e interveniamo sul resto della platea, che è coperto per il 2023 per un massimo di sette mesi, e a cui il Reddito decade se dovesse rifiutare un’offerta di lavoro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della sua intervista a "Porta a porta" in onda questa sera su Rai1. Questo perché, ha sottolineato, "uno Stato giusto non mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo". (Rin)