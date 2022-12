Lazio 2023: da Pd e Terzo polo alle liste civiche, D'Amato presenta coalizione, "vinceremo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Dal Terzo polo alle componenti civiche: saranno 8 le liste del centrosinistra, di cui 2 civiche, che sosterranno il candidato Pd, Alessio D'Amato, alle prossime elezioni regionali del Lazio. Dal quartier generale del Pd romano a via di Portonaccio, sede del suo comitato elettorale - che fu anche di Roberto Gualtieri -, D'Amato ha presentato ufficialmente la coalizione del centrosinistra che lo sosterrà il prossimo 12 e 13 febbraio: Pd, Azione/Italia Viva, +Europa, Demos, Psi, Radicali, Europa Verde, Articolo 1, Sinistra civica ecologista, Pop, Repubblicani, Socialdemocratici e Volt. "Sono 6 liste di formazioni politiche. A queste si aggiungono 2 liste di espressioni civiche che presenteremo più avanti - ha spiegato D'Amato -. Si tratta di una coalizione plurale e composita. Nel 2018 le liste erano 6, quindi c'è stato un lavoro per allargare la coalizione. Voglio vincere e voglio farlo assieme a questa bellissima coalizione che dimostra coraggio e visione per lo sviluppo della Regione. Questa è una coalizione che vincerà le elezioni e che farà della concretezza e del coraggio gli elementi fondamentali. Getteremo il cuore oltre l'ostacolo. Noi non guardiamo i sondaggi", ha continuato D'Amato. (segue) (Rer)