Lazio 2023: da Pd e Terzo polo alle liste civiche, D'Amato presenta coalizione, "vinceremo" (3)

- Per quanto riguarda il programma, ha spiegato D'Amato, "sarà molto innovativo", e conterrà diversi pilastri: il reddito di formazione per i giovani che non studiano e non lavorano, trasporto pubblico gratuito per gli under 25, cento comunità energetiche in cento comuni, industria 4.0 per la parte che riguarda il biofarma, i dieci chilometri di scienze per l'innovazione nella parte verso i Castelli Romani e la parte Sud di Roma, dove c'è l'Istituto nazionale di fisica nucleare. E ci sarà anche un assessorato ai diritti civili "per arrivare pronti da tutti i punti di vista ai prossimi eventi internazionali attesi a Roma, a partire da Expo e Giubileo - ha spiegato ancora -. Sarà quindi un programma molto innovativo che presenteremo anche attraverso dei fumetti, proprio per renderlo il più divulgativo possibile", ha sottolineato il candidato Pd, che, infine, ha parlato anche dei suoi avversari che lo sfideranno nella corsa alla Pisana. (segue) (Rer)