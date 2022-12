Lazio 2023: da Pd e Terzo polo alle liste civiche, D'Amato presenta coalizione, "vinceremo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito la candidato del centrodestra, Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa, D'Amato ha tenuto a dire che "va rispettato, ma lo batteremo, non rappresenta il nuovo". Invece, per quanto riguarda l'ormai ex alleato M5s in Regione e il suo leader Giuseppe Conte, che ancora è alla ricerca di un candidato, D'Amato ha confermato che la situazione non si potrà conciliare. Giuseppe Conte è "bipolare in senso fisico, perché il Movimento 5 stelle - ha chiarito - sta con noi al governo della Regione però non desiderano far la coalizione con noi. È una situazione che non si concilia. Noi andiamo avanti, le porte sono sempre aperte però non corro dietro a nessuno", ha concluso. (Rer)