Reddito cittadinanza: Meloni, riformeremo tutta la materia

20 luglio 2021

- "Riformeremo tutta la materia del Reddito di cittadinanza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della sua intervista a "Porta a porta" in onda questa sera su Rai1. "In un’Italia in cui dei lavori dignitosi si trovano, tu vai al Centro per l’impiego, che ti dice in quali ambiti è richiesto il lavoro e chi ti forma", ha proseguito. In questo sistema, "immagino di fare questa formazione e di costruire un rapporto tra domanda e offerta di lavoro", ha aggiunto. "Ci sono lavori che magari non sono il lavoro per cui hai studiato, ma che ti fanno vivere in condizioni di dignità e ti sganciano dal Reddito di cittadinanza", ha concluso Meloni. (Rin)