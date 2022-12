Usa: 6 gennaio, pressioni su ex assistente Casa Bianca per smettere di collaborare con commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una degli ex assistenti di Donald Trump, Cassidy Hutchinson, ha ricevuto pressioni dai suoi avvocati, pagati tramite alleati dell’ex presidente, per smettere di collaborare con la commissione d’inchiesta sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, anche nel caso in cui tale decisione avesse comportato una accusa formale di oltraggio al Congresso nei suoi confronti. È quanto si legge in alcuni trascritti pubblicati dalla commissione della Camera dei rappresentanti sul 6 gennaio 2021, che lo scorso settembre ha testimoniato di fronte ai deputati sui fatti che hanno portato all’assalto al Congresso e sul tentativo di Trump di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. In una conversazione con la madre, la Hutchinson avrebbe affermato di essere “fregata”, e di non avere altra scelta se non quella di tenere il suo avvocato Stefan Passantino, legato a Trump, in mancanza delle risorse necessarie per pagare altri legali che aveva precedentemente contattato per rappresentarla. “Sono indebitata con queste persone, e mi rovineranno la vita se non farò quello che mi chiedono”, ha detto la Hutchinson, che all’epoca dei fatti lavorava come assistente dell’ex capo di gabinetto di Trump, Mark Meadows. (Was)