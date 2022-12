Torino: mistero sulla sparizione e riapparizione del crocifisso in Sala Rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima sparito per giorni e poi riapparso con una scritta: "Sono ritornato". E' accaduto al crocifisso esposto nella Sala Rossa di Palazzo Civico a Torino. A notare la sparizione il consigliere comunale di maggioranza Silvio Viale (Lista civica) che ha espresso un giudizio positivo sulla vicenda appellandosi al principio di laicità dello Stato. Al contrario, i Moderati, hanno espresso contrarietà alla rimozione: "Il Crocifisso prima viene fatto sparire e poi ricomparire sulle pareti della Sala Rossa, sede del Consiglio Comunale di Torino: quasi superfluo commentare l'ennesima azione di chi, da troppo tempo, a parole si scaglia contro quel Simbolo universale che a tutti parla, a prescindere dalla fede di ognuno, di uguaglianza e di carità, ma poi nei fatti dimostra di averne bisogno per ottenere qualche minuto di notorietà. Il consigliere Viale, che forse confonde il tempo del Santo Natale con quello del Carnevale, si ripete da 20 anni: ormai lo conosciamo bene e non ci stupiamo, semmai ci rammarichiamo. Il nostro appello va alla Presidente del Consiglio, alla quale chiediamo di vigilare su comportamenti di questo genere", hanno concluso.(Rpi)