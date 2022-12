Cina-Usa: ministro Esteri Wang, Washington rinunci alla "repressione ingiustificata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero rinunciare al "contenimento e alla repressione ingiustificata" della Cina, osservare i propositi del presidente Joe Biden e tornare ad una politica "positiva e pragmatica" nei nostri confronti. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un incontro avuto oggi con il co-presidente dell'organizzazione non governativa statunitense Asia Society, John Thornton, a Pechino. La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero agire come si conviene a due potenze responsabili e cooperare per affrontare il cambiamento climatico, la crisi alimentare ed energetica e le altre problematiche globali, ha detto Wang, aggiungendo che il suo Paese è aperto al dialogo con Washington a tutti i livelli. Thornton ha replicato dicendosi pronto a contribuire alla promozione degli scambi commerciali, alla "comprensione reciproca" e allo "sviluppo stabile delle relazioni Usa-Cina". (Cip)