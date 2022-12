Cultura: assessore Roma, grazie a Gosetti per lavoro fatto a guida Casa del Cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa del Cinema di Roma "si prepara a prendere una direzione nuova in stretto collegamento con la fondazione Cinema per Roma: un grazie a Giorgio Gosetti per il lavoro importante e prezioso svolto in questi anni". Lo afferma in una nota l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor. "Giorgio Gosetti ha svolto in questi anni alla guida della Casa del Cinema un importante e prezioso lavoro, grazie a una professionalità e a una competenza non comuni - spiega -. Un'azione, la sua, che ha consentito all'ente che ha diretto di crescere e di offrire ai cittadini romani una programmazione di alto livello culturale e di grande spessore. Ora che l'attività della Casa del Cinema si prepara a prendere una direzione nuova in stretto collegamento con la fondazione Cinema per Roma, desidero ringraziarlo, a nome dell'amministrazione di Roma Capitale, per tutto quanto ha fatto e formulargli i miei migliori auguri per le nuove sfide che lo attendono". (Com)