Mafia: Barbagallo (Pd), solidarietà ad Antoci, siamo al suo fianco

- "La mafia dei pascoli è stata duramente colpita dalle condanne e tenta di rialzare la testa minacciando di morte Giuseppe Antoci che l'ha contrastata in ogni modo grazie anche al suo protocollo di legalità divenuto oggi legge dello stato. Addirittura ci sarebbe un ordine operativo per eliminarlo. Ad Antoci e alla sua famiglia esprimo vicinanza e solidarietà personale e a nome del Pd siciliano". Lo ha detto il capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla Camera e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. "Antoci non è solo, siamo al fianco in questa battaglia contro l'anti-stato", ha aggiunto.(Rin)