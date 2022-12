Imprese: Meloni, sfida è avere maggiore resilienza e competitività per realtà italiane e europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida è rendere le imprese italiane ed europee più resilienti e competitive. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. “L’Europa sembra giocare sempre di rimessa”, ha detto Meloni, parlando del dibattito in Consiglio Ue sull’Inflation Reduction Act degli Usa. “Dobbiamo ragionare su come essere competitivi a prescindere da come si muoveranno gli altri”, ha affermato il presidente del Consiglio. “Abbiamo ribadito che siamo pronti a sostenere tutte le iniziative che difendano il potere di acquisto delle nostre famiglie e la competitività delle nostre imprese”, ha detto Meloni. “Come Italia abbiamo molto da dire”, ha aggiunto. (Res)