Usa: Pil, crescita del terzo trimestre rivista al rialzo al 3,2 per cento

- Il Pil statunitense ha registrato una crescita del 3,2 per cento nel terzo trimestre del 2022, dopo i rialzi dei tassi di interesse approvati dalla Federal Reserve per contenere l’inflazione. I dati aggiornati pubblicati oggi dal dipartimento del Commercio sono stati rivisti al rialzo rispetto alle previsioni di un mese fa, quando la crescita economica è stata stimata al 2,9 per cento nel terzo trimestre. Una performance superiore alle aspettative, da imputare prevalentemente all’incremento che ha interessato le esportazioni e la spesa dei consumatori, oltre al calo dei prezzi delle abitazioni. Alla tendenza positiva ha contribuito anche la solidità del mercato del lavoro Usa, dove il numero delle assunzioni rimane ai massimi storici nonostante i tagli al personale annunciati da alcune grandi multinazionali. (Was)