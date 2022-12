© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è grandissima voglia di Italia all’estero. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. “Al vertice dei Balcani occidentali mi sono trovata in una piazza che si chiama Piazza Italia e in uno stadio progettato da un italiano”, ha detto Meloni. “E’ l’Italia che vogliono e non solo nei Balcani”, ha aggiunto. (Res)