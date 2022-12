Mafia: Majorino, nel 2009 Moratti aveva detto che a Milano non esisteva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Letizia Moratti nel 2009 ha detto: 'A Milano la mafia non esiste'. Lo ricordo perché era il modo per bloccare la commissione antimafia in consiglio comunale". Lo scrive su Twitter il candidato del centrosinistra alla regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino, commentando le affermazioni di Letizia Moratti sulla mafia. "Oggi ha spiegato la cosa dicendo che nel 2010 si è capito il fenomeno. Frasi che parlano da sole. Noi andiamo avanti", conclude Majorino. (Com)