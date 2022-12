Diplomazia: rete italiana non ha nulla da invidiare rispetto ad altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualità della diplomazia italiana non ha nulla da invidiare rispetto a quella degli altri Paesi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. “Non vengo qui a fare promesse che non posso mantenere ma posso dirvi che il tema delle risorse è un tema che ho presente” ha detto Meloni. “E’ un investimento che torna come ricchezza maggiore di quello che si spende”, ha aggiunto. “Sul fronte burocratico invece si può lavorare a costo zero. Vogliamo rafforzare le nostre funzioni consolari di cui dovete essere fieri, e la politica deve fare prima di tutto la sua parte”, ha detto Meloni. (Res)