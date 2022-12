Ucraina: dal G7 supporto incrollabile finché necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno del G7 nel sostegno all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, è stato “incrollabile” nel 2022 e tale rimarrà nel prossimo anno, “finché sarà necessario”. È quanto affermano i ministri delle Finanze degli Stati parte del gruppo nel comunicato che hanno diffuso al termine dell'incontro di oggi in videoconferenza. Nel testo viene ribadita la condanna dell'aggressione russa contro l'ex repubblica sovietica, della “tragica perdita di vite umane che ne deriva”, nonché dei “continui attacchi disumani” di Mosca contro le infrastrutture critiche e le città dell'Ucraina. I ministri delle Finanze del G7 aggiungono di avere “l'imperativo morale” di aiutare il Paese aggredito nella resistenza contro “l'assalto non provocato della Russia”, che è anche “un attacco alle fondamenta del sistema internazionale basato sulle regole”. Inoltre, le conseguenze della guerra mossa da Mosca contro l'Ucraina “continuano a sentirsi in maniera acuta in molte economie del mondo, in modo sproporzionato nei Paesi a basso e medio reddito”. Per tale motivo, la risposta collettiva del G7 allo “impatto globale della guerra della Russia è criticamente importante”, in particolare nel “mitigare gli effetti” per i Paesi più vulnerabili della decisione con cui Mosca ha “trasformato in armi l'energia e i generi alimentari”. Al riguardo, i ministri delle Finanze del G7 sottolineano che, con le sanzioni contro la Russia, non viene “colpito il cibo”, ma viene “esplicitamente permesso il libero flusso di prodotti agricoli”. Allo stesso tempo, “viene compiuto ogni sforzo per minimizzare il possibile impatto negativo e gli effetti di ricaduta sui Paesi terzi”. (segue) (Geb)