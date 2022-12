Ucraina: dal G7 supporto incrollabile finché necessario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze del G7 rimangono “fermamente impegnati ad affrontare le necessità finanziarie di breve periodo dell'Ucraina”. Dall'inizio della guerra “brutale e ingiustificabile”, il gruppo e la comunità internazionale hanno fornito “sostegno significativo” al Paese, dimostrando “grande unità, umanità e forza” nel far fronte ai suoi “urgenti bisogni umanitari, materiali e finanziari”. Nel 2022, sono stati mobilitati 32,7 miliardi di dollari affinché l'ex repubblica sovietica potesse colmare le lacune di bilancio per l'anno in via di conclusione. Tale ammontare è stato “stanziato o è in corso di stanziamento”. Con questo supporto, l'Ucraina è stata in grado di continuare a svolgere le “funzioni governative fondamentali per la sua popolazione”. Al riguardo, i ministri delle Finanze del G7 riconoscono gli “importanti sforzi” di Banca mondiale e Fondo monetario internazionale (Fmi) affinché tali aiuti giungano a destinazione. (segue) (Geb)