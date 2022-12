Ucraina: dal G7 supporto incrollabile finché necessario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di sottolineare “l'incrollabile impegno a sostenere l'Ucraina con la comunità internazionale”, i ministri delle Finanze del G7 confermano oggi “l'approccio congiunto per il supporto di bilancio ed economico” nel 2023 secondo le necessità del governo di Kiev. Per il 2023, sono stati già mobilitati 32 miliardi di euro, di cui 18 dall'Ue con una componente di garanzie degli Stati membri allo scopo di “coprire i costi degli interessi” e “un altro significativo pacchetto di sostegno” proposto dall'amministrazione Biden che il Congresso degli Stati Uniti potrebbe approvare in questa settimana. Vi sono poi l'imminente stanziamento di 500 milioni di dollari in ulteriori prestiti della Banca mondiale garantiti dal Regno Unito e di 115 milioni di dollari canadesi derivanti dalle tariffe sulle importazioni da Russia e Bielorussia adottate dal Canada. Intanto, il Giappone sta preparando ulteriore sostegno al bilancio dell'Ucraina per il 2023. Questi impegni “danno certezza all'Ucraina” e permettono al suo governo di continuare a “fornire i servizi essenziali, effettuare le riparazioni più critiche e stabilizzare l'economia”. (segue) (Geb)