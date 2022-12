Ucraina: dal G7 supporto incrollabile finché necessario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze del G7 si dicono “preparati a fare di più se necessario” per il supporto al bilancio dell'ex repubblica sovietica, mentre il gruppo continuerà a fornirle sostegno militare e umanitario, cooperazione allo sviluppo e aiuto per la ripresa. In tale prospettiva, “altri donatori sono fortemente incoraggiati a rafforzare il loro supporto”. Intanto, i ministri delle Finanze del G7 sostengono l'impegno dell'Fmi per il Paese aggredito dalla Russia e accolgono “con enorme favore” il programma di questa istituzione per aiutare l'Ucraina ad aderire a una “cornice macroeconomica coerente, rafforzare il governo e la trasparenza e identificare le necessità finanziarie”. A Fmi e Ucraina viene chiesto di compiere “rapidi progressi per l'accordo e raggiungere un programma dell'Fmi credibile, ambizioso, pienamente finanziato e con le appropriate condizioni al più presot nel 2023”. A seguito della decisione del G7 di istituire la piattaforma per il coordinamento dei donatori nel sostegno alla ripresa e ricostruzione dell'Ucraina, insieme a questo Paese e ai partner internazionali in stretto coordinamento con le organizzazioni internazionali e gli istituti finanziari internazionali, i ministri delle Finanze del gruppo proseguiranno “lo sforzo comune e contribuiranno a questo lavoro”. Infine, vengono accolti con favore gli esiti della conferenza internazionale a sostegno del popolo dell'Ucraina, tenuta a Parigi il 13 dicembre scorso. (Geb)